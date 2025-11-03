Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga Uniune Europeană. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în
Reformă judiciară în Italia
Senatul Italiei a aprobat joia trecută planurile controversate ale premierului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează dpa. Legea urmează să fie supusă unui referendum anul viitor. Proiect emblematic pentru Guvernul Meloni, reforma separă strict carierele judecătorilor şi procurorilor, ceea ce înseamnă că aceştia nu-şi mai pot schimba rolurile. Legislaţia introduce și noi foruri de autoguvernare pentru magistrați, cu implicare parlamentară în numirile acestora. (C.Z.)