Reformă judiciară în Italia

Data: 03 Noiembrie 2025

Senatul Italiei a aprobat joia trecută planurile controversate ale premierului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează dpa. Legea urmează să fie supusă unui referendum anul viitor. Proiect emblematic pentru Guvernul Meloni, reforma separă strict carierele judecătorilor şi procurorilor, ceea ce înseamnă că aceştia nu-şi mai pot schimba rolurile. Legislaţia introduce și noi foruri de autoguvernare pentru magistrați, cu implicare parlamentară în numirile acestora. (C.Z.)

