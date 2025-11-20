Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Regiunile europene cu cel mai sigur trafic rutier

Regiunile europene cu cel mai sigur trafic rutier

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 20 Noiembrie 2025

În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de regiuni din țările UE, 123 (52,6%) au raportat o rată a deceselor rutiere peste media UE, şapte regiuni au avut aceeaşi rată ca media UE şi 104 au avut o rată sub medie.

Cifre sumbre s-au înregistrat în şapte regiuni din partea de sud-est a UE, cu peste 100 de victime pe șosele la un milion de locuitori: Bulgaria - regiunea Severozapaden cu cea mai ridicată rată din UE, 166 şi Severen, 107 victime la un milion; Grecia - regiunile insulare Ionia Nisia (120) şi Notio Aigaio (119); Franţa: regiunea ultraperiferică Guyane (117); România - regiunile Sud-Vest Oltenia (107) şi Sud-Est (102). La polul opus, au fost 26 de regiuni cu mai puţin de 25 de victime la un milion de locuitori: Lland (Finlanda) şi Ciudad de Melilla (Spania) nu au avut nici o victimă, Bruxelles (Belgia) - 5 victime la un milion, Viena (Austria) - 6 şi Berlin (Germania) - 9 victime la un milion.

Comisia Europeană a anunţat, luna trecută, că numărul persoanelor din UE decedate în accidente rutiere în 2024 a fost de 19.940, o scădere de 2% faţă de 2023. În medie, au fost 45 de victime la un milion de locuitori în UE, cu recorduri negative în România (78) şi Bulgaria (74), și pozitive în Suedia (20) şi Danemarca (24). 
 

Citeşte mai multe despre:   Eurostat  -   statistica  -   accident
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială