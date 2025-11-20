Regiunile europene cu cel mai sigur trafic rutier

În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de regiuni din țările UE, 123 (52,6%) au raportat o rată a deceselor rutiere peste media UE, şapte regiuni au avut aceeaşi rată ca media UE şi 104 au avut o rată sub medie.

Cifre sumbre s-au înregistrat în şapte regiuni din partea de sud-est a UE, cu peste 100 de victime pe șosele la un milion de locuitori: Bulgaria - regiunea Severozapaden cu cea mai ridicată rată din UE, 166 şi Severen, 107 victime la un milion; Grecia - regiunile insulare Ionia Nisia (120) şi Notio Aigaio (119); Franţa: regiunea ultraperiferică Guyane (117); România - regiunile Sud-Vest Oltenia (107) şi Sud-Est (102). La polul opus, au fost 26 de regiuni cu mai puţin de 25 de victime la un milion de locuitori: Lland (Finlanda) şi Ciudad de Melilla (Spania) nu au avut nici o victimă, Bruxelles (Belgia) - 5 victime la un milion, Viena (Austria) - 6 şi Berlin (Germania) - 9 victime la un milion.

Comisia Europeană a anunţat, luna trecută, că numărul persoanelor din UE decedate în accidente rutiere în 2024 a fost de 19.940, o scădere de 2% faţă de 2023. În medie, au fost 45 de victime la un milion de locuitori în UE, cu recorduri negative în România (78) şi Bulgaria (74), și pozitive în Suedia (20) şi Danemarca (24).

