Reguli de bună purtare pentru turiști în Elveţia

Departamentul naţional de turism din Elve­ţia, SwissTourism, a lansat o campanie adresată vizitatorilor străini prin care îi informează, cu ajutorul unor afişe şi videoclipuri, despre regulile de comportare de bază din ţara cantoanelor, cu scopul prevenirii eventualelor tensiuni cu localnicii, informează EFE. Campania urmăreşte să promoveze „armonia între vizitatori şi localnici”, potrivit directorului SwissTourism, Martin Nydegger, care a subliniat, în interviul acordat televiziunii naţionale RTS, că „uneori vizitatorii care vin din ţări îndepărtate nu cunosc exact obiceiurile elveţiene”.

De exemplu, videoclipuri animate ale campaniei, difuzate în timpul zborurilor companiei aeriene naţionale Swiss, vor sfătui turiştii să ceară permisiunea înainte de a fotografia localnici, să fie respectuoşi, să păstreze liniştea în cimitire sau biserici sau să fie atenţi pentru a nu intra pe proprietăţi private. Alte sfaturi vizează comportamentul în transportul public, unde vizitatorilor li se aminteşte că trebuie să aştepte rândul pentru a urca şi coborî, să nu facă gălăgie în vagonul trenului şi să păstreze spaţiile comune cât mai curate posibil.

Campania are sloganul „Călătoreşte cu grijă, ia cu tine amintiri” şi va fi vizibilă în locuri afectate în mod deosebit de supraturism, printre care zona alpină Jungfrau, în apropiere de Berna, sau localitatea Lucerna, care atrage mii de turişti în fiecare an graţie combinaţiei pitoreşti de clădiri medievale, lacuri şi munţi.

