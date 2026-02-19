Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Restaurare în Capela Sixtină

Data: 24 Feb 2026

Fresca lui Michelangelo „Judecata de Apoi”, o capodoperă aflată în Capela Sixtină a Vaticanului şi care înfăţişează a doua venire a lui Iisus, este supusă primei restaurări din ultimii 30 de ani, informează Reuters şi AFP. Experţii vor lucra trei luni la îndepărtarea depunerilor de particule acumulate timp de decenii, care au ascuns culorile operei de artă, a anunţat Vaticanul într-un comunicat de presă: „Noua intervenţie va permite îndepărtarea acestor depuneri şi recuperarea ulterioară a calităţii cromatice şi luminoase dorite de Michelangelo”.

Capela va rămâne deschisă pe durata restaurării, dar fresca în sine, care îl înfăţişează pe Iisus aducând judecata finală asupra omenirii, va fi acoperită de schele. Vizitatorii vor putea, în schimb, să vadă o reproducere de înaltă definiţie a operei de artă şi, de asemenea, multe alte fresce celebre, inclusiv „Facerea lui Adam”, realizată tot de Michelangelo, care vor fi în continuare accesibile publicului. 

Capela Sixtină, faimoasă pentru faptul că găz­duiește conclavul secret, unde cardinalii catolici din întreaga lume votează pentru a alege noii papi, primeşte milioane de vizitatori în fiecare an ca parte a Muzeelor Vaticanului. (C.Z.)
 

