Cu un buget total alocat de 300 de milioane de lei, programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi lansat la 20 iulie într-un format similar celui aplicat în sesiunea din 2025 dedicată persoanelor fizice.
Restricții pe podul de la Brăila
Circulaţia pe podul suspendat peste Dunăre este restricţionată până vineri, 10 iulie, în vederea desfăşurării unor lucrări de asfaltare, a anunţat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.
Lucrările au început luni în zona rostului de dilataţie de la Jijila și au continuat ieri în zona rostului de la Brăila. Joi și vineri va fi aşternut stratul de uzură. Reprezentanţii DRDP Buzău le recomandă participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, să respecte semnalizarea rutieră temporară şi indicaţiile din teren. (C.Z.)