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Restricții pe podul  de la Brăila

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Data: 08 Iulie 2026

Circulaţia pe podul suspendat peste Dunăre este restricţionată până vineri, 10 iulie, în vederea desfăşurării unor lucrări de asfaltare, a anunţat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.

Lucrările au început luni în zona rostului de dilataţie de la Jijila și au continuat ieri în zona rostului de la Brăila. Joi și vineri va fi aşternut stratul de uzură. Reprezentanţii DRDP Buzău le recomandă participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, să respecte semnalizarea rutieră temporară şi indicaţiile din teren. (C.Z.)

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