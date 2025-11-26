Restructurări la companiile de stat

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 26 Noiembrie 2025

Reforma companiilor de stat are două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare, jalon în PNRR cu termen 31 martie 2026, şi restructurarea a cel puţin trei companii până la 31 august 2026, a declarat luni vicepremierul Oana Gheorghiu, conform Agerpres.

România are 1.502 firme de stat, 230 sunt centrale și 1.272 locale. Dintre cele de la nivel central, 83 concentrează pierderi istorice care se ridică la 14 miliarde de lei. Potrivit vicepremierului, reforma va începe cu 10 companii, patru din energie şi şase din transporturi. (C.Z.)

 

