Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea
Restructurări la companiile de stat
Reforma companiilor de stat are două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare, jalon în PNRR cu termen 31 martie 2026, şi restructurarea a cel puţin trei companii până la 31 august 2026, a declarat luni vicepremierul Oana Gheorghiu, conform Agerpres.
România are 1.502 firme de stat, 230 sunt centrale și 1.272 locale. Dintre cele de la nivel central, 83 concentrează pierderi istorice care se ridică la 14 miliarde de lei. Potrivit vicepremierului, reforma va începe cu 10 companii, patru din energie şi şase din transporturi. (C.Z.)