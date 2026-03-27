Risc de inundații în Vrancea

Data: 31 Martie 2026

Mai multe persoane din comunele Vânători și Bilieşti din judeţul Vrancea au fost evacuate preventiv sau s-au autoevacuat, în noaptea de duminică spre luni, în contextul riscului de inundaţii pe râul Putna, în timp ce alte peste 160 au refuzat evacuarea dispusă de autorităţi, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. Duminică, la nivelul judeţului a fost activat Centrul Judeţean pentru Conducerea şi Coordonarea Intervenţiei, iar peste 250 de pompieri, militari, polițiști și jandarmi din Vrancea, cu 65 de mijloace tehnice, au fost mobilizați în teren. Pe lângă Vrancea, duminică și luni a fost în vigoare un cod portocaliu de inundaţii și în judeţele Covasna, Harghita şi Bacău. (C.Z.)