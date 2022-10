Riscuri de întrerupere a telefoniei mobile în Europa

Data: 03 Oct, 2022

În contextul actualei crize energetice, pe masa autorităților din statele europene se află și scenariul unor întreruperi în aprovizionarea cu electricitate în această iarnă. Această posibilitate îngrijorează companiile de telecomu­ni­cații care se tem că o pană de curent generali­zată va face ca telefoanele mobile să nu mai func­ţioneze, transmite Reuters.

Oficialii din industria telecom contactați de Reuters spun că în multe ţări nu există suficiente sisteme de rezervă care să gestioneze o oprire pe scară largă a aprovizionării cu electricitate, iar riscul ca telefoanele să rămână fără semnal este unul real.

Europa are aproape o jumătate de milion de turnuri de telefonie mobilă şi majoritatea dispun de sisteme de baterii care pot asigura funcţionarea antenelor pentru aproximativ 30 de minute.

În Franţa, cel mai grav scenariu al distribuitorului de electricitate Enedis pleacă de la ipoteza unor pene de curent care ar putea dura două ore. Acestea ar urma să afecteze doar anumite părţi din ţară, pe sistem rotativ, iar serviciile esenţiale, precum spitalele, poliţia şi administrația vor fi protejate. Guvernul, Enedis și operatorii de telecomunicaţii au avut discuţii pe această temă pe parcursul verii.

Companiile de telefonie din Suedia şi Germania şi-au exprimat şi ele îngrijorarea cu privire la posibile pene de curent, în cadrul unor consultări cu guvernele lor.

În Germania, Deutsche Telekom are 33.000 de turnuri radio mobile, iar sistemele de alimentare de urgenţă nu pot suporta simultan decât o parte din ele, a declarat un purtător de cuvânt. Franţa are 62.000 de turnuri mobile și nu toate au baterii noi, potrivit Fédération Française des Télécoms. (C. Z.)