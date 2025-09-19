Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Risipă alimentară în sectorul agricol

Risipă alimentară în sectorul agricol

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Septembrie 2025

Risipa alimentară din țara noastră se ridică la circa 2,5 milioane de tone de alimente aruncate anual, scrie Agerpres. România şi-a asumat reducerea risipei cu 50% până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme la consumatori. Ca urmare, operatorii sunt obligaţi, conform legii, să aplice măsuri de prevenire a pierderilor și, din 2026, să raporteze anual cantităţile donate sau irosite.

Sectorul agricol este responsabil pentru 8% din risipă, potrivit Ministerului Agriculturii. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială