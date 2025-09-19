Risipă alimentară în sectorul agricol

Data: 19 Septembrie 2025

Risipa alimentară din țara noastră se ridică la circa 2,5 milioane de tone de alimente aruncate anual, scrie Agerpres. România şi-a asumat reducerea risipei cu 50% până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme la consumatori. Ca urmare, operatorii sunt obligaţi, conform legii, să aplice măsuri de prevenire a pierderilor și, din 2026, să raporteze anual cantităţile donate sau irosite.

Sectorul agricol este responsabil pentru 8% din risipă, potrivit Ministerului Agriculturii. (C.Z.)