ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,19% 

Data: 17 Decembrie 2025

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, luni, la 6,19% pe an, de la 6,20% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,33% pe an (de la 6,34%), iar ROBOR la 12 luni la 6,53% (de la 6,54%). (C.Z.)