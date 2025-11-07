România nu acoperă cererea internă la zeci de alimente de bază

Data: 07 Noiembrie 2025

Într-o analiză a deficitelor comerciale la produsele agroalimentare, Institutul Naţional de Statistică arată că, în ciuda potențialului său agricol, România nu reușește să producă suficient încât să acopere cererea la alimentele de bază. Sunt 31 de produse agroalimentare din consumul zilnic al populaţiei care au generat un deficit de peste 4 miliarde de euro în 2024. Printre cele care se importă în cantități semnificative se află carnea de porc, brânza de vaci, bulionul.

Potrivit Institutului de statistică, România este ţara cu potenţialul agricol cel mai ridicat la nivel european, așa cum rezultă din câteva date statistice: „deţinem 7,2% din suprafaţa agricolă utilizată în ţările din Uniunea Europeană; deţinem aproape o treime (32,7%) din totalul exploataţiilor agricole la nivel european; an de an, obţinem mai mult de 10,7% din producţia de cereale europeană, iar la unele produse agricole (porumb, grâu, floarea-soarelui etc.) suntem printre producătorii cei mai importanţi”.

Cu toate acestea, consumul de alimente al populației nu este acoperit de producția internă, ci de importuri, de dimensiuni mari. Dintre produsele la care țara noastră înregistrează deficite comerciale importante, analiza menţionează: carnea de porc, merele, laptele, smântâna etc. La produse obţinute în urma prelucrării materiilor prime (zahăr, brânză de vaci, dulciuri etc.), cererea internă a popula­ţi­­ei este, de asemenea, satisfăcută în mare măsură prin import, în special din ţări UE.

Potrivit Statisticii, la nivelul anului 2024, deficitul comercial extern al ţării a fost de 33,4 miliarde de euro, din care 4,9 miliarde la produsele agroalimentare, reprezentând 14,7% din deficitul balanţei comerciale cu bunuri. La alimente de bază, INS a numărat 31 de produse ale căror importuri au determinat un deficit de peste 4 miliarde de euro: „la carnea de porc s-a înregistrat deficit de peste 1 miliard de euro, la brânza de vaci, de peste 400 milioane de euro; la un produs tradiţional, precum bulionul, mai mult de 90% din consumul intern se asigură din import etc.”

În 2025, pe parcursul primelor opt luni, la categoria „Alimente şi animale vii”, s-au importat mărfuri de peste 7,5 miliarde de euro şi s-au exportat de 4,1 miliarde, înregistrându-se un deficit de 3,4 miliarde, adică 15% din deficitul total al balanței comerciale, arată analiștii.

Datele statistice mai relevă că România înregistrează excedent comercial semnificativ numai la trei capitole: cereale, seminţe şi animale vii. „Produsele incluse în cele trei capitole sunt din categoria materiilor prime agricole cu o valoare adăugată redusă; mai mult, producţia acestora este influenţată într-o mare măsură de condiţiile climaterice, iar preţurile de vânzare sunt dependente de evoluţiile de pe principalele pieţe internaţionale”, susţin reprezentanţii INS, potrivit Agerpres. (C.Z.)