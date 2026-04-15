România pe harta globală a sunetelor naturii

Parcul Natural Vânători-Neamţ pune ţara noastră, în premieră, pe harta globală a sunetelor naturii, a anunţat, recent, conducerea parcului. Iniţiativa aduce în prim-plan biodiversitatea unică, ce reprezintă punctul de plecare pentru un turism construit în jurul naturii autentice, al experienţelor reale şi al conexiunii directe cu locul. „(...) Administraţia Parcului a deschis această fereastră către lume invitându-l pe George Vlad (cunoscut sound designer, n.r.) să documenteze sonor ecosistemele din zonă”, a transmis conducerea Parcului, într-un comunicat.

Au fost sute de ore petrecute în teren pentru a surprinde zgomote ambientale care spun povestea comunităţilor locale sau sunetele a 26 de specii de la zimbru şi cerb carpatin, până la acvilă sau cocoş de munte surprinse în mediul lor natural. Rezultatul constă în două playlisturi disponibile pe Earth FM, un adevărat „Spotify al naturii”, alături de unele dintre cele mai spectaculoase ecosisteme ale lumii. Earth FM este o aplicație care include peste 1.200 de peisaje sonore din întreaga lume și are un public de milioane de utilizatori din SUA, Marea Britanie, Canada și din alte țări în care ecoturismul este un stil de viață.

Conducerea parcului a subliniat că prin astfel de iniţiative, susţinute de Asociaţia de Ecoturism din România, natura devine mai accesibilă, mai uşor de descoperit şi de protejat de fiecare dintre noi.