România va implementa stagiul militar voluntar de 4 luni

Data: 14 Octombrie 2025

Două legi care vizează apărarea națională au primit avizul CSAT și au fost aprobate, la începutul lunii, de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Parlamentului. Este vorba despre proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, prin care se va institui stagiul militar voluntar, remunerat, de 4 luni, și despre proiectul legii apărării, care va armoniza cadrul normativ din domeniu. Un sondaj pubicat duminică arată că 48% dintre români nu doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu, 43% fiind de acord cu armata obligatorie.

O armată bună trebuie să fie formată din profesionişti și dublată de un corp de rezerviști voluntari, ca în toate ţările NATO, a transmis, în diferite ocazii, ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, în contextul în care, din 2007, de când a fost eliminat stagiul militar obligatoriu, rezerva operaţională este tot mai îmbătrânită. „Nu se mai face armată obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 şi în fiecare an pierdem din această rezervă”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, după aprobarea de către Guvern, la 2 octombrie, a proiectului privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care instituie stagiul militar voluntar în termen.

Potrivit proiectului de act normativ, orice cetățean român, bărbat sau femeie, cu vârsta cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu a îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, va putea solicita Ministerului Apărării participarea voluntară la un program de pregătire militară de bază, cu o durată de până la patru luni. Pe timpul derulării programului, soldații/ gradații voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, echipament și hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de indem­nizație lunară, similare militarilor în termen. La finalizarea pregătirii, participanții sunt luați în evidență de centrele militare și introduși în rezerva operațională. Numărul maxim de locuri disponibile se va aproba anual, prin ordin al ministrului apărării.

„Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remuneraţi după aceste patru luni cu trei salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieşi din Parlament în final”, a spus Moşteanu, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, după intrarea în rezerva operațională a armatei, rezerviștii voluntari vor fi chemați „periodic, anual, la diverse pregătiri și diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul nou”.

O pregătire de acest fel se derulează în aceste zile pentru rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Exerciţiul de mobilizare MOBEX durează 8 zile și are loc în perioada 12-20 octombrie. În Bucureşti și Ilfov, s-au mai desfăşurat exerciţii similare în 2013 și în 2021. În țară, în acest an, sesiuni de mobilizare și instruire a rezerviștilor au avut loc în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, și în luna septembrie în judeţele Sibiu şi Mureş. (C.Z.)