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Românii se menţin proeuropeni

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 07 Iulie 2026

Procentul românilor care consideră Uniunea Europeană un spaţiu de stabilitate a crescut la 74%, de la 69% la ultimul sondaj Eurobarometru din toamna anului trecut, faţă de 75% media UE, iar apartenenţa României la blocul comunitar este considerată benefică de 73% (+6%), aproape de media UE (74%), potrivit rezultatelor unei cercetări din primăvara 2026, publicate recent de Parlamentul European (PE). 

Românii sunt mai optimişti (57%) decât restul cetăţenilor UE (38%). Astfel, 60% dintre români sunt optimişti în privinţa viitorului UE, faţă de 59% la nivelul UE, 60% sunt optimiști privind țara lor, iar 76% cu privire la familie şi latura personală, procent asemănător cu cel la nivelul UE. 

Legat de sentimentele care definesc cel mai bine starea emoţională actuală, românii au răspuns: speranţă (49%), încredere (40%), incertitudine (37%), neputinţă (29%). În privinţa priorităţilor UE pentru consolidarea poziţiei în lume, românii consideră că ar trebui să fie Apărarea şi securitatea (36%, + 2 pp), Competitivitatea, economia şi industria (27%, + 2 pp), Independenţa energetică, Securitatea alimentară şi Agricultura (26%). Sondajul Eurobarometru al PE a fost realizat în perioada 9 aprilie - 4 mai 2026, în toate cele 27 de state UE, cu 26.421 de respondenți, intervievați față în față. 

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