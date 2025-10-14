Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Românii și spaniolii, campioni la călătoriile interne

Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 14 Octombrie 2025

Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde de călătorii în Uniunea Europeană, cu 4,4% mai multe faţă de 1,14 miliarde din 2023, arată datele Eurostat. Dintre acestea, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), în propria țară, 250 de milioane au fost în străinătate, dar în spaţiul comunitar (21%), iar restul, în afara Uniunii.

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul ţării a fost în România (90%), urmată de Spania (88%), Franţa, Portugalia şi Grecia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor interne a fost raportată în Luxemburg (5%), ţara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate (78%), urmată de Belgia (62%) şi Malta (48%). La polul opus, spaniolii (8%) și românii (9%) au înregistrat cele mai mici ponderi ale ieșirilor în străinătate în numărul total de călătorii.

Aceleaşi date arată că, în 2024, deşi numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuielile totale le-au depăşit pe cele legate de călătoriile în străinătate. Europenii au cheltuit 257,2 miliarde de euro pentru călătorii interne şi 360,7 miliarde de euro pentru călătoriile în străinătate.

