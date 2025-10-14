Românii și spaniolii, campioni la călătoriile interne

Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde de călătorii în Uniunea Europeană, cu 4,4% mai multe faţă de 1,14 miliarde din 2023, arată datele Eurostat. Dintre acestea, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), în propria țară, 250 de milioane au fost în străinătate, dar în spaţiul comunitar (21%), iar restul, în afara Uniunii.

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul ţării a fost în România (90%), urmată de Spania (88%), Franţa, Portugalia şi Grecia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor interne a fost raportată în Luxemburg (5%), ţara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate (78%), urmată de Belgia (62%) şi Malta (48%). La polul opus, spaniolii (8%) și românii (9%) au înregistrat cele mai mici ponderi ale ieșirilor în străinătate în numărul total de călătorii.

Aceleaşi date arată că, în 2024, deşi numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuielile totale le-au depăşit pe cele legate de călătoriile în străinătate. Europenii au cheltuit 257,2 miliarde de euro pentru călătorii interne şi 360,7 miliarde de euro pentru călătoriile în străinătate.