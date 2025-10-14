Două legi care vizează apărarea națională au primit avizul CSAT și au fost aprobate, la începutul lunii, de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Parlamentului. Este vorba despre proiectul de lege privind
Românii și spaniolii, campioni la călătoriile interne
Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde de călătorii în Uniunea Europeană, cu 4,4% mai multe faţă de 1,14 miliarde din 2023, arată datele Eurostat. Dintre acestea, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), în propria țară, 250 de milioane au fost în străinătate, dar în spaţiul comunitar (21%), iar restul, în afara Uniunii.
În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul ţării a fost în România (90%), urmată de Spania (88%), Franţa, Portugalia şi Grecia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor interne a fost raportată în Luxemburg (5%), ţara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate (78%), urmată de Belgia (62%) şi Malta (48%). La polul opus, spaniolii (8%) și românii (9%) au înregistrat cele mai mici ponderi ale ieșirilor în străinătate în numărul total de călătorii.
Aceleaşi date arată că, în 2024, deşi numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuielile totale le-au depăşit pe cele legate de călătoriile în străinătate. Europenii au cheltuit 257,2 miliarde de euro pentru călătorii interne şi 360,7 miliarde de euro pentru călătoriile în străinătate.