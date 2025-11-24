Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sabotaj la calea ferată poloneză

Sabotaj la calea ferată poloneză

Actualitate socială
Data: 24 Noiembrie 2025

Premierul polonez Donald Tusk a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele sabotajului petrecut în 16 noiembrie în două puncte ale rutei feroviare Varşovia-Lublin, linie esenţială pentru transportul ajutoarelor către Ucraina, scrie AFP. Într-o intervenţie în Parlament, Tusk a spus că „doi cetăţeni ucraineni care colaborează de mult timp cu serviciile ruse” sunt autorii atacului asupra căii ferate. Varşovia a cerut extrădarea celor doi bărbaţi din Belarus, unde au fugit după actele de sabotaj. Moscova a respins orice implicare. (C.Z.)

