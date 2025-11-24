Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord, recent, să devanseze în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele extracomunitare cu valoare scăzută, a anunţat un purtător de cuvânt al Comisiei
Sabotaj la calea ferată poloneză
Premierul polonez Donald Tusk a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele sabotajului petrecut în 16 noiembrie în două puncte ale rutei feroviare Varşovia-Lublin, linie esenţială pentru transportul ajutoarelor către Ucraina, scrie AFP. Într-o intervenţie în Parlament, Tusk a spus că „doi cetăţeni ucraineni care colaborează de mult timp cu serviciile ruse” sunt autorii atacului asupra căii ferate. Varşovia a cerut extrădarea celor doi bărbaţi din Belarus, unde au fugit după actele de sabotaj. Moscova a respins orice implicare. (C.Z.)