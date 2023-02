Scădere masivă a studenților UE înscriși la universități britanice

Data: 08 Feb 2023

Numărul studenţilor din Uniunea Europeană înscrişi la universităţi britanice s-a redus la mai puţin de jumătate după Brexit, când taxele de şcolarizare practic au explodat, transmite AFP, citând datele Agenţiei de statistici pentru învăţământul superior (HESA) din Marea Britanie.

Scăderea a început în 2017, primul an după referendumul prin care s-a decis Brexitul, și s-a accentuat în toamna anului 2021, indică HESA într-un studiu. Potrivit cifrelor colectate, dacă în anul universitar 2020-2021, 66.800 de studenţi UE s-au înscris la studii de licenţă, masterat sau doctorat în Marea Britanie, în 2021-2022, primul an universitar după sfârşitul perioadei de tranziţie post-Brexit, numărul lor a coborât la 31.000. „Această scădere semnificativă (...) poate fi atribuită modificărilor în ceea ce priveşte taxele de înscriere”, consideră HESA.

Până în 2021 studenţii UE plăteau aceleaşi taxe de înscriere ca şi britanicii, adică maximum 9.250 de lire sterline pe an, după care nivelul taxelor a crescut până la 38.000 de lire pe an, în funcţie de universitate şi de regiune. În plus, europenii nu mai sunt eligibili pentru credite studenţeşti, trebuie să obţină viză şi să plătească pentru serviciul public de sănătate, NHS. Rezultatul este că, în 2021, numai 13.155 de studenţi europeni s-au înscris în anul întâi la studii de licență, de aproape trei ori mai puţini decât în 2020 (37.530). În total, circa 120.000 de studenţi europeni învață în universităţi britanice (faţă de 152.000 în 2020-2021), mulţi dintre ei începându-le înainte de Brexit. (C.Z.)