Anul 2025, în ciuda provocărilor climatice, se anunţă unul de referinţă pentru calitatea vinurilor româneşti, cu un potenţial excepţional, atât pentru vinurile albe, cât şi pentru cele roşii, afirmă
Schemă de energie regenerabilă în agricultură
Fermierii şi procesatorii care vor să investească în energie fotovoltaică sau eoliană pentru propriul consum pot consulta ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de energie regenerabilă până la 30 octombrie, urmând ca în noiembrie să fie lansată o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanţare, a anunţat Ministerul Agriculturii. Schema se adresează întreprinderilor din agricultură şi industria alimentară și are un buget de 150 de milioane de euro. (C.Z.)