Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Schemă de energie regenerabilă în agricultură

Schemă de energie regenerabilă în agricultură

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 24 Octombrie 2025

Fermierii şi procesatorii care vor să investească în energie fotovoltaică sau eoliană pentru propriul consum pot consulta ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de energie regenerabilă până la 30 octombrie, urmând ca în noiembrie să fie lansată o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanţare, a anunţat Ministerul Agriculturii. Schema se adresează întreprinderilor din agricultură şi industria alimentară și are un buget de 150 de milioane de euro. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială