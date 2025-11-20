Schimbări importante la nivelul Poliției și Jandarmeriei

Data: 20 Noiembrie 2025

Ministerul Afacerilor Interne anunță schimbări radicale în monitorizarea traficului rutier, în funcționarea sistemului de dispecerat al MAI, în conceptul de pază al Jandarmeriei și în protecţia victimelor violenței domestice. Pachetul legislativ care propune reconfigurări şi modernizări la nivelul MAI este fără precedent în ultimii 10-20 de ani, consideră ministrul Cătălin Predoiu.

Deciziile sunt prevăzute în două proiecte de acte normative şi două ordine ministeriale pe care ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, le-a semnat și le-a prezentat marţi.

Este vorba de proiectul de ordonanță de urgență pentru dezvoltarea „Sistemului E - Sigur - Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” prin care se va extinde colectarea ima­ginilor din trafic, făcută în prezent de 700 de camere mobile ale MAI, prin adăugarea în sistem a camerelor de luat vederi ale autorităţilor locale şi a camerele de bord ale șoferilor. Nu este un „Big Brother”, a precizat Predoiu, ci un scut digital de siguranţă, prin care cei care conduc iresponsabil vor fi identificaţi, sancţionaţi sau scoşi din trafic pentru a nu-i pune pe alţii în pericol.

Al doilea act normativ este un ordin ministerial care reformează Sistemul de Dispecerate al MAI format, în prezent, din 802 servicii de permanenţă operate cu aproape 6.000 de angajați, majoritatea la nivel judeţean. Noul model prevede realocarea a 20% din personal către structurile operative din teren, un sistem unitar prin care apelul la 112 este transmis direct de la dispeceratul judeţean de Poliţie către echipele din teren, în care datele sunt procesate rapid și resursele optim redistribuite.

Un alt ordin ministerial introduce noul Concept de Pază al Jandarmeriei, care prevede că trupele fixate până acum la pază vor face patrulare şi intervenţie mobilă, iar paza clădirilor se va face cu ajutorul tehnologiei conectate la centrele de comandă ale Jandarmeriei şi cu intervenția unităţilor mobile, în caz de alertă. Jandarmeria asigură paza a 1.443 de obiective, cu 9.000 de jandarmi, adică 55% din efective. Obiectivele cu pază fixă vor fi reduse de la 1.273 la 252, iar circa 1.180 vor intra în aria patrulelor mobile şi a protecţiei inteligente (monitorizare + patrulare). Astfel, 3.000 de jandarmi vor fi redirecţionaţi către activitatea din teren.

Cea de-a patra decizie vizează violenţa domestică. „Proiectul creşte protecţia victimelor violenţei domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violenţă domestică care au demonstrat că încă mai sunt breşe în sistemul poliţienesc, dar şi în cel judiciar”, a declarat ministrul. Mai exact, proiectul propune introducerea unei reguli noi, care prevede că poliţistul are obligația legală de a reţine şi a prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin de protecţie. (C.Z.)