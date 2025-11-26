Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea
Ședință solemnă a Parlamentului
Senatul şi Camera Deputaţilor se vor reuni marţea viitoare într-o şedinţă solemnă pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.
„Luni, 1 decembrie, se vor împlini 107 ani de la Marea Unire, aniversare pe care Parlamentul României o va marca prin organizarea unei şedinţe solemne a Camerei Deputaţilor şi Senatului, marţi, 2 decembrie”, se arată într-un memorandum aprobat luni de Birourile permanente reunite ale Parlamentului. (C.Z.)