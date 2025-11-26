Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ședință solemnă a Parlamentului

Data: 26 Noiembrie 2025

Senatul şi Camera Deputaţilor se vor reuni marţea viitoare într-o şedinţă solemnă pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.

„Luni, 1 decembrie, se vor împlini 107 ani de la Marea Unire, aniversare pe care Parlamentul României o va marca prin organizarea unei şedinţe solemne a Camerei Deputaţilor şi Senatului, marţi, 2 decembrie”, se arată într-un memorandum aprobat luni de Birourile permanente reunite ale Parlamentului. (C.Z.)

