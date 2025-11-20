Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Sfaturi financiare pentru pensionari

Sfaturi financiare pentru pensionari

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 20 Noiembrie 2025

Din cauza inflaţiei, cel mai rău este să ţineţi banii economisiți la saltea, pentru că fie se depreciază, fie pot fi un pericol la siguranţa proprie, le-a transmis, marţi, pensionarilor consultantul fiscal Gabriel Biriş, la Congresul Naţional de Îmbătrânire Activă desfășurat la București, cu participarea a zeci de specialişti, oficiali, oameni de afaceri, din mediul academic și societatea civilă. „Nu ţineţi bani acasă, bani mulţi în special. Ţineţi doar cât aveţi nevoie într-o săptămână, maxim”, a spus Biriş, potrivit Agerpres, fiind de preferat ca banii să stea nu în contul curent, unde se depreciază, ci în depozite sau titluri de stat.

El a explicat de ce nu trebuie scoși banii din pensie de pe card. „Majoritatea primiţi pensiile în cont, pe card. Nu vă duceţi să scoateţi banii a doua zi, că nu aveţi de ce. În momentul în care scoateţi bani din bancomat plătiţi un comision. Dacă plătiţi cu cardul la comerciant, nu plătiţi nici un comision. Ba, mai sunt şi bănci care dau nişte puncte, nişte bonusuri”, a susţinut Gabriel Biriș.

Un alt sfat dat seniorilor a fost să se mute într-o locuință mai mică. „V-au plecat copiii, casa e mare. Mănâncă mult o casă mare, și energie, şi impozite. Nu vă legaţi de bunuri. Ok, nu vă lasă sufletul să o vindeţi, (...) luaţi în considerare să o închiriaţi şi să luaţi un apartament care vă costă mult mai puţin”, a spus Biriș la congres. „Şi lăsaţi copiii! I-aţi făcut mari, i-aţi pus pe un drum, e treaba lor să se descurce, vedeţi-vă de viaţa dvs. şi aveţi grijă să rămâneţi sănătoşi, prin mişcare, prin alimentaţie sănătoasă şi prin cât mai puţine griji inutile. Nu vă mai faceţi griji pentru orice - discuţia asta o am mereu cu mama”, a completat el. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială