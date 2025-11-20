Sfaturi financiare pentru pensionari

Data: 20 Noiembrie 2025

Din cauza inflaţiei, cel mai rău este să ţineţi banii economisiți la saltea, pentru că fie se depreciază, fie pot fi un pericol la siguranţa proprie, le-a transmis, marţi, pensionarilor consultantul fiscal Gabriel Biriş, la Congresul Naţional de Îmbătrânire Activă desfășurat la București, cu participarea a zeci de specialişti, oficiali, oameni de afaceri, din mediul academic și societatea civilă. „Nu ţineţi bani acasă, bani mulţi în special. Ţineţi doar cât aveţi nevoie într-o săptămână, maxim”, a spus Biriş, potrivit Agerpres, fiind de preferat ca banii să stea nu în contul curent, unde se depreciază, ci în depozite sau titluri de stat.

El a explicat de ce nu trebuie scoși banii din pensie de pe card. „Majoritatea primiţi pensiile în cont, pe card. Nu vă duceţi să scoateţi banii a doua zi, că nu aveţi de ce. În momentul în care scoateţi bani din bancomat plătiţi un comision. Dacă plătiţi cu cardul la comerciant, nu plătiţi nici un comision. Ba, mai sunt şi bănci care dau nişte puncte, nişte bonusuri”, a susţinut Gabriel Biriș.

Un alt sfat dat seniorilor a fost să se mute într-o locuință mai mică. „V-au plecat copiii, casa e mare. Mănâncă mult o casă mare, și energie, şi impozite. Nu vă legaţi de bunuri. Ok, nu vă lasă sufletul să o vindeţi, (...) luaţi în considerare să o închiriaţi şi să luaţi un apartament care vă costă mult mai puţin”, a spus Biriș la congres. „Şi lăsaţi copiii! I-aţi făcut mari, i-aţi pus pe un drum, e treaba lor să se descurce, vedeţi-vă de viaţa dvs. şi aveţi grijă să rămâneţi sănătoşi, prin mişcare, prin alimentaţie sănătoasă şi prin cât mai puţine griji inutile. Nu vă mai faceţi griji pentru orice - discuţia asta o am mereu cu mama”, a completat el. (C.Z.)