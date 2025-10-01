Sfaturi în vederea reducerii risipei alimentare

Data: 01 Octombrie 2025

Fiecare persoană din UE aruncă, în medie, peste 70 kg de mâncare pe an, ceea ce înseamnă bani pierduţi, resurse consumate inutil şi impact imens asupra mediului, a transmis Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), luni, cu ocazia Zilei Internaţionale de Conştientizare a Risipei Alimentare. „Când aruncăm mâncare, nu pierdem doar produsul în sine. Pierdem tot ce a fost nevoie pentru a-l aduce în farfuria noastră: apă, energie, teren agricol, muncă umană, combustibil şi timp”, arată autoritatea.

Potrivit ANSVSA, risipa înseamnă alimente cumpărate şi uitate în frigider până când nu mai pot fi consumate, porţii prea mari pe care nu le putem termina, resturi aruncate fără gândul că ar putea fi refolosite.

Ca recomandări care pot duce la reducerea risipei în gospodării, autoritatea menționează planificarea meselor gătite și cumpărături făcute cu respectarea listei produselor necesare. „Găteşte porţii potrivite. Învaţă să măsori cât mănânci tu şi familia ta, astfel încât să nu mai rămână resturi. Refoloseşte inteligent. O friptură de ieri poate deveni o salată azi, legumele care nu mai sunt proaspete pot fi baza unei supe excelente, iar pâinea mai veche se poate transforma în crutoane. Risipa începe acasă, dar tot acolo poate să se oprească”, subliniază ANSVSA, potrivit Agerpres.

Și Federaţia Băncilor pentru Alimente din România a marcat această zi prin expoziţia „Arta de a nu risipi nimic”, găzduită de Art Safari. Potrivit președintelui Fede­rației, Romuald Bulai, românii aruncă zilnic în total peste 6.000 de tone de mâncare, în timp ce „în ţara noastră sunt foarte multe familii care se confruntă cu insecuritatea alimentară”. (C.Z.)