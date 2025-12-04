Soluții după oprirea centralei Brazi

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 04 Decembrie 2025

Energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită marți din cauza debitului scăzut al apei tehnologice şi a restricţiilor în contextul situației de la Paltinu, va fi compensată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia, potrivit secretarului de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei. Centrala de la Brazi, care acoperă 10% din electricitatea generată în România, va fi oprită până cel târziu marţi dimineaţa. (C.Z)

