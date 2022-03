Speranțele de redresare a economiei mondiale s-au năruit

Data: 14 Mar, 2022

Consecințele conflictului Rusia-Ucraina asupra pieţelor financiare și a comerțului mondial încep să se simtă. Potrivit unui studiu Coface, preţurile mai mari ale mărfurilor intensifică ameninţarea unei inflaţii ridicate şi de lungă durată și pun, astfel, sub semnul întrebării redresarea, după pandemie, a economiei globale.

Cele mai afectate de aceste tensiuni vor fi sectorul auto, transporturile sau industria chimică, susţin autorii studiului, citați de Agerpres.

Economiile europene sunt expuse puternic riscurilor de pe piețele financiare, iar pentru blocul comunitar Coface estimează o inflaţie mai mare cu cel puţin 1,5% în 2022, în timp ce creşterea PIB-ului ar putea fi mai mică cu 1%. În plus, decuplarea de la gazele ruseşti ar putea costa cel puţin 4% din PIB și ar duce la o creştere zero sau negativă a PIB-ului UE în acest an.

În ceea ce privește Rusia, economia va cădea cu 7,5% și va intra într-o recesiune profundă în acest an, potrivit Coface. Chiar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că economia Rusiei este în şoc şi că se iau măsuri, care ar putea include reglementarea preţurilor la alimente sau medicamente, pentru a atenua impactul „războiului economic absolut fără precedent” împotriva Moscovei, transmite Reuters.

În Rusia, rata inflaţiei a urcat la 9,15% în februarie, cea mai mare din ultimii şapte ani, iar aproape toate preţurile, de la pâine la benzină, au deja majorări care ajung și la 20%. De asemenea, agențiile Standard&Poors, Moody’s, Fitch au coborât ratingul Rusiei în zona „junk”, unde sunt ţările care au riscul de a nu-şi rambursa datoriile, și consideră că intrarea țării în incapacitate de plată este „iminentă”. (C. Z.)