Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Sprijin pentru pensionari 

Sprijin pentru pensionari 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 07 Aprilie 2026

Guvernul a adoptat pachetul de solidaritate care prevede că peste 2,8 milioane de pensionari vor primi un sprijin în 2026, în două tranşe, în lunile mai şi decembrie, a declarat ministrul muncii, Florin Manole. Pentru pensionarii cu pensii de până în 1.500 de lei se va acorda suma de 1.000 de lei, pentru pensionarii cu pensii între 1.501 și 2.000 lei sprijinul va fi de 800 de lei, iar pentru cei cu pensii între 2.001 şi 3.000 lei, de 600 de lei. Prin actul normativ menționat creşte şi sprijinul pentru copiii cu dizabilităţi astfel: de la 80 la 199 de lei - pentru grad mediu de handicap, de la 232 la 397 de lei - grad accentuat și de la 463 la 548 de lei - pentru handicap grav. (C.Z.)

