Mediul online, inclusiv rețelele de socializare, sunt invadate de anunţuri cu privire la vânzarea porcilor vii crescuţi în gospodării sau de carcase de porc. Ofertele vin inclusiv din județe cu focare active de
Standard EPPO pentru neonicotinoide
Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor (EPPO) a acceptat introducerea pe agenda sa a elaborării unui standard tehnic privind insecticidele împotriva Tanymecus spp, dăunător devastator pentru porumb şi floarea-soarelui, a informat Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare. „Faptul că EPPO a acceptat, în sfârşit, să elaboreze un standard pentru Tanymecus este o victorie pentru agricultura în special din România, Bulgaria şi Ungaria, zonele cele mai afectate. (...) Odată cu recunoaşterea prin standardul EPPO, România va avea fundamentul ştiinţific de a solicita derogări pentru utilizarea neonicotinoidelor - singura clasă de insecticide eficiente împotriva Tanymecus”, arată Alianța. (C.Z.)