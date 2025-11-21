Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Standard EPPO pentru neonicotinoide

Standard EPPO pentru neonicotinoide

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 21 Noiembrie 2025

Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor (EPPO) a acceptat introducerea pe agenda sa a elaborării unui standard tehnic privind insecticidele împotriva Tanymecus spp, dăunător devastator pentru porumb şi floarea-soarelui, a informat Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare. „Faptul că EPPO a acceptat, în sfârşit, să elaboreze un standard pentru Tanymecus este o victorie pentru agricultura în special din România, Bulgaria şi Ungaria, zonele cele mai afectate. (...) Odată cu recunoaşterea prin standardul EPPO, România va avea fundamentul ştiinţific de a solicita derogări pentru utilizarea neonicotinoidelor - singura clasă de insecticide eficiente împotriva Tanymecus”, arată Alianța. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială