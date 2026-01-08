Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Statele care nu se grăbesc să adopte moneda euro

Data: 15 Ianuarie 2026

Doar șase ţări membre ale Uniunii Europene nu au adoptat, până în prezent, moneda unică: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, transmite Reuters. România are dificultăţi cu reducerea celui mai ridicat deficit bugetar din UE. Conform unui sondaj Eurobarometru din noiembrie, sprijinul pentru euro este de 59%, în ţara noastră, deși subiectul este momentan dispărut din discuţiile publice.

În Ungaria, 72% din populație sprijină adoptarea euro, conform Eurobarometrului, în pofida euroscepticismului premierului Viktor Orban, dar ţara are cea mai ridicată datorie raportată la PIB din cele șase țări. În Polonia, sprijinul este de 45%, iar ministrul de finanţe, Andrzej Domanski, a declarat că Varşovia nu se pregăteşte de trecerea la moneda unică, deoarece „este mulţumită să aibă propria monedă”. 

În Cehia, sprijinul public pentru euro este de 30%, iar Guvernul nu este interesat de adoptarea euro. În Suedia, doar un mic partid face campanie pentru euro, în timp ce populiştii, al doilea mare grup din Parlament, se opun. Danemarca este singurul stat membru care are o derogare privind euro, ceea ce înseamnă că are dreptul să rămână în afara zonei euro chiar dacă îndeplineşte toate criteriile. Sprijinul public pentru euro este de 33%. Bulgaria a devenit la 1 ianuarie cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro. (C.Z.)

