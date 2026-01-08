Statele care nu se grăbesc să adopte moneda euro

Data: 15 Ianuarie 2026

Doar șase ţări membre ale Uniunii Europene nu au adoptat, până în prezent, moneda unică: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, transmite Reuters. România are dificultăţi cu reducerea celui mai ridicat deficit bugetar din UE. Conform unui sondaj Eurobarometru din noiembrie, sprijinul pentru euro este de 59%, în ţara noastră, deși subiectul este momentan dispărut din discuţiile publice.

În Ungaria, 72% din populație sprijină adoptarea euro, conform Eurobarometrului, în pofida euroscepticismului premierului Viktor Orban, dar ţara are cea mai ridicată datorie raportată la PIB din cele șase țări. În Polonia, sprijinul este de 45%, iar ministrul de finanţe, Andrzej Domanski, a declarat că Varşovia nu se pregăteşte de trecerea la moneda unică, deoarece „este mulţumită să aibă propria monedă”.

În Cehia, sprijinul public pentru euro este de 30%, iar Guvernul nu este interesat de adoptarea euro. În Suedia, doar un mic partid face campanie pentru euro, în timp ce populiştii, al doilea mare grup din Parlament, se opun. Danemarca este singurul stat membru care are o derogare privind euro, ceea ce înseamnă că are dreptul să rămână în afara zonei euro chiar dacă îndeplineşte toate criteriile. Sprijinul public pentru euro este de 33%. Bulgaria a devenit la 1 ianuarie cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro. (C.Z.)