Strategii și programe pentru atragerea tinerilor în agricultură

Data: 31 Octombrie 2025

În Uniunea Europeană, vârsta medie a unui fermier este, în prezent, de 57 de ani. Datele demografice alarmante au determinat Comisia Europeană să propună recent o strategie de extindere a sprijinului pentru tinerii fermieri. În România, pentru a răspunde la aceeași provocare - îmbătrânirea accelerată a forţei de muncă din agricultură -, o organizație a fermierilor derulează un program de formare care se adresează tinerilor sub 35 de ani, cu studii superioare, care au o exploatație agricolă înregistrată la APIA.

În noua strategie prin care speră să stimuleze o schimbare de generații în domeniul agricol, Comisia Europeană recomandă statelor membre să investească cel puţin 6% din fondurile Politicii Agricole Comune - PAC pentru a sprijini fermierii sub 40 de ani (faţă de circa 3% anterior), precum și să adopte o serie de măsuri pentru tinerii agricultori: scutiri de impozite, subvenţii pentru achiziţionarea de ferme de până la 300.000 de euro etc. În plus, potrivit strategiei, începând din 2032, fermierii pensionari, care beneficiază de pensie, nu vor mai primi plăţi directe, în ideea de a-i încuraja să se retragă din activitate, transmite AFP.

Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură este o realitate și în România. Potrivit Clubului Fermierilor Români (CFRO), la noi în țară, peste 44% dintre fermieri au depășit 65 de ani, iar mai puţin de 10% dintre fermierii activi au sub 40 de ani. De aceea, „în lipsa unui transfer generaţional planificat, riscul pierderii competitivităţii şi al fragmentării fermelor este tot mai ridicat”, susţin reprezentanţii CFRO, care au lansat în această săptămână o nouă serie, a șaptea, a programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”, un demers strategic dedicat formării noii generaţii de fermieri. „Construim o reţea de tineri care nu doar preiau ferme, ci devin lideri de opinie şi decizie în sector. Ei sunt generaţia care înţelege importanţa datelor, a digitalizării şi a cooperării”, a spus Florian Ciolacu, director executiv al organizației, potrivit Agerpres.

Programul, susţinut de Grupul Agricover, depăşeşte pragul de 500 de cursanţi activi şi absolvenţi, atingând, odată cu seria a șaptea, jumătate din obiectivul de 1.000 de tineri formaţi până în 2027.

„Astăzi, agricultura nu mai e doar despre muncă în câmp, ci despre decizii inteligente, tehnologii noi, adaptare continuă şi o competiţie globală tot mai intensă. (…) România are nevoie de o nouă generaţie de fermieri-lideri, pregătiţi să transforme provocările în oportunităţi şi să ducă agricultura la nivelul următor”, a punctat, la lansare, Liviu Dobre, director general Agricover Holding.

Programul „Tineri Lideri pentru Agricultură” are o durată de şase luni şi include module de leadership, management de fermă, politici agricole, negociere, comunicare publică şi inovaţie digitală, potrivit Agerpres. Înscrierile sunt deschise la adresa cfro.ro. (C.Z.)