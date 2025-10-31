Plăți simplificate la proiectele PNDR

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 31 Octombrie 2025

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR a simplificat procedura de plată pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Mai exact, „fermierii îşi pot direcţiona sumele aferente rambursării TVA direct către furnizorii implicaţi în proiect, fără a mai aştepta restituirea efectivă din partea ANAF şi astfel pot închide investiţiile într-un termen mai scurt”, potrivit lui Adrian Chesnoiu, directorul general AFIR. Totodată, pentru a accelera plăţile, AFIR a eliminat obligativitatea vizitei pe teren pentru tranşele finale de plată, acolo unde riscul este scăzut şi investiţiile au fost deja verificate în tranşele anterioare. (C.Z.)

