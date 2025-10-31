În Uniunea Europeană, vârsta medie a unui fermier este, în prezent, de 57 de ani. Datele demografice alarmante au determinat Comisia Europeană să propună recent o strategie de extindere a sprijinului pentru
Plăți simplificate la proiectele PNDR
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR a simplificat procedura de plată pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Mai exact, „fermierii îşi pot direcţiona sumele aferente rambursării TVA direct către furnizorii implicaţi în proiect, fără a mai aştepta restituirea efectivă din partea ANAF şi astfel pot închide investiţiile într-un termen mai scurt”, potrivit lui Adrian Chesnoiu, directorul general AFIR. Totodată, pentru a accelera plăţile, AFIR a eliminat obligativitatea vizitei pe teren pentru tranşele finale de plată, acolo unde riscul este scăzut şi investiţiile au fost deja verificate în tranşele anterioare. (C.Z.)