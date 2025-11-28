Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Studiu: Procesarea este veriga slabă a sectorului agroalimentar

Data: 28 Noiembrie 2025

România dispune de resurse considerabile, având a cincea suprafaţă agricolă din UE şi fiind unul dintre marii producători de cereale, este performantă ca volum agricol, dar nu produce valoare adăugată, arată o analiză Deloitte România. Studiul arată că producţia primară este puternic afectată de fragmentarea terenurilor, vârsta ridicată a fermierilor, infrastructura deficitară și că procesarea este segmentul unde țara noastră pierde cea mai mare parte a valorii adăugate. 

Studiul analizează trei sectoare importante ale industriei agroalimentare: producţia agricolă primară, procesarea şi distribuţia și comercializarea. „Blocajele sunt diferite pe cele trei verigi, dar se cumulează în acelaşi rezultat: o economie agricolă performantă în volum, dar slab valorificată în valoare adăugată”, se arată în analiza citată de Agerpres.

În sectorul producţiei primare, studiul scoate în evidență contri­buția negativă pe care o au fragmentarea excesivă a terenurilor (90% dintre exploataţii sub 5 ha), îmbătrânirea fermierilor (44% au peste 65 de ani), infrastructura insuficientă sau învechită privind irigaţiile sau depozitarea. Ca măsuri de remediere, autorii indică: accelerarea cadastrului, programe dedicate tinerilor fermieri şi formelor asociative, extinderea irigaţiilor.

În ceea ce priveşte procesarea, analiza arată că este veriga cu cel mai mare potenţial, însă subutilizată. La procesare, „productivitatea este de trei ori mai mică decât media UE, unele unităţi funcţionează la doar 10-20% din capacitate, în special în sectorul cărnii, modernizarea tehnologică este insuficientă, există dificultăţi de acces la finanţare, iar lanţurile valorice sunt incomplete”, potrivit documentului. Direcţiile de acţiune recomandate fac referire la un program strategic de modernizare tehnologică, facilitarea finanţării, stimularea valorificării subproduselor, integrarea verticală fermieri-procesatori-retaileri.

Referitor la distribuţie şi comercializare, analiza realizată de Deloitte România la solicitarea confederaţiei patronale Concordia menționează că infrastructura de colectare, sortare, depozitare este insuficientă, că multe produse locale nu ajung în retail din cauza lipsei de standardizare sau de ambalare adecvată, că lanţurile scurte sunt slab dezvoltate, iar formele asociative nu sunt funcţionale. De aceea, piaţa ar avea nevoie de coerență în certificare şi branduri naţionale vizibile, de centre regionale de colectare şi pieţe angro, de transparenţă în standardele de calitate.

Această radiografie a sectorului agroalimentar se suprapune peste datele, prezentate luni la un eveniment de secretarul de stat Emil Dumitru, potrivit cărora România va avea în 2025 un deficit comercial de 3,47 miliarde de euro pe produsele agroalimentare, deși anual 700.000 de exploatații primesc plăţi directe de 2,1 miliarde de euro. (C.Z.)

