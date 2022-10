Suntem o țară a contrastelor în domeniul digital

Data: 14 Oct, 2022

Sectorul digital românesc a fost pus sub lupă, marţi, la Bruxelles, în cadrul unui eveniment intitulat „Romanian Digital Day”. Au participat zeci de persoane cu diverse grade de implicare în domeniu, de la primari, reprezentanţi ai unor autorităţi de stat şi europarlamentari până la antreprenori consacraţi, fondatori de start-up-uri şi olimpici la informatică.

Organizatorul evenimentului, europarlamentarul Victor Negrescu, a subliniat că sectorul digital contribuie cu 6% la PIB, iar România poate deveni un lider regional în domeniu.

„Industria este dominată de companii mici şi mijlocii, ceea ce înseamnă că trebuie să găsim mijloace prin care antreprenorii români să aibă acces şi la informaţie, dar şi la fonduri, pentru a se dezvolta, pentru a face din România un lider cel puţin regional în domeniul digital”, a spus Negrescu, potrivit corespondentului Agerpres la Bruxelles.

În opinia acestuia, în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţiei digitale, România trebuie să urmeze modelul altor ţări. Eurodeputatul maltez Alex Agius Saliba a exemplificat, în cadrul dezbaterilor, că ţara sa a început să ofere tablete copiilor din ciclul primar încă din 2014, iar elevii şi studenţii au acces gratuit la internet.

La rândul său, Iulian Stanciu, preşedinte al eMag, s-a referit la nivelul încă scăzut al competențelor digitale.

„România este o ţară de contrast dacă te uiţi la infrastructura digitală - viteză mare a internetului, procente mari de femei în IT, număr mare de absolvenţi de IT, dar nivel scăzut de compentenţe digitale pentru populaţia generală şi companii. (...) Trebuie să intensificăm măsurile pe care le luăm”, în domeniul educaţiei, a pledat el. (C. Z.)