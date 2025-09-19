Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Tablou pictat de Rubens redescoperit la Paris

Tablou pictat de Rubens redescoperit la Paris

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 19 Septembrie 2025

Lucrarea „Hristos pe cruce”, realizată în 1613 de celebrul pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care nu se mai știa nimic de foarte mult timp, a fost găsită la Paris, într-o reşedinţă particulară, a indicat licitatorul care a făcut această descoperire în timpul inventarierii şi vânzării unei reşedinţe din arondismentul 6 al Parisului, după cum a precizat, pentru AFP, Jean-Pierre Osenat, preşedintele unei case de licitaţii care va scoate tabloul la vânzare în 30 noiembrie 2025. „Este ceva extrem de rar şi o descoperire extraordinară care îmi va marca întreaga carieră”, a adăugat acesta.

Piesa, aflată într-o stare foarte bună de conservare, a fost identificată pornind de la o gravură şi certificată în urma unei „lungi anchete şi a unor examene tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor”, a explicat Osenat.

Deşi pictorul a realizat numeroase lucrări pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 cm, era probabil destinată unui colecţionar privat. Ea a aparţinut pictorului William Bouguereau (1825-1905), apoi proprietarilor reşedinţei pariziene unde a fost descoperită. 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială