Tablou pictat de Rubens redescoperit la Paris
Lucrarea „Hristos pe cruce”, realizată în 1613 de celebrul pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care nu se mai știa nimic de foarte mult timp, a fost găsită la Paris, într-o reşedinţă particulară, a indicat licitatorul care a făcut această descoperire în timpul inventarierii şi vânzării unei reşedinţe din arondismentul 6 al Parisului, după cum a precizat, pentru AFP, Jean-Pierre Osenat, preşedintele unei case de licitaţii care va scoate tabloul la vânzare în 30 noiembrie 2025. „Este ceva extrem de rar şi o descoperire extraordinară care îmi va marca întreaga carieră”, a adăugat acesta.
Piesa, aflată într-o stare foarte bună de conservare, a fost identificată pornind de la o gravură şi certificată în urma unei „lungi anchete şi a unor examene tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor”, a explicat Osenat.
Deşi pictorul a realizat numeroase lucrări pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 cm, era probabil destinată unui colecţionar privat. Ea a aparţinut pictorului William Bouguereau (1825-1905), apoi proprietarilor reşedinţei pariziene unde a fost descoperită.