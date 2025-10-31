În Uniunea Europeană, vârsta medie a unui fermier este, în prezent, de 57 de ani. Datele demografice alarmante au determinat Comisia Europeană să propună recent o strategie de extindere a sprijinului pentru
Târg pescăresc în București
Ministerul Agriculturii organizează săptămâna viitoare, în 7-9 noiembrie, în curtea instituţiei, „Târgul Pescăresc - voie bună şi peşte românesc”, dedicat promovării produselor tradiţionale din pescuit şi acvacultură. Astfel, timp de trei zile, bucureştenii vor putea descoperi o gamă variată de preparate și produse pescărești, oferite de producători din diferite zone ale ţării. (C.Z.)