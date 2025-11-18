Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Târg universitar de joburi

Actualitate socială
Data: 18 Noiembrie 2025

Politehnica Bucureşti organizează o nouă ediţie a celui mai mare târg universitar de joburi din ţară, POLIJobs, în zilele de 18 şi 19 noiembrie, la Bucureşti, la Rectoratul Politehnicii (Splaiul Independenţei 313), şi în 20 şi 21 noiembrie la Piteşti, la sediul Centrului Universitar (str. Târgul din Vale nr. 1, Pitești). „Târgul oferă mii de oportunităţi de angajare, internship şi colaborare pentru cei aflaţi la început de carieră sau pentru cei care caută noi perspective profesionale”, informează organizatorii, potrivit Agerpres. (C.Z.)

