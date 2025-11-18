Boardul Fondului Monetar Internaţional recomandă României să continue aplicarea de politici şi reforme structurale cu rol de a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea
Târg universitar de joburi
Politehnica Bucureşti organizează o nouă ediţie a celui mai mare târg universitar de joburi din ţară, POLIJobs, în zilele de 18 şi 19 noiembrie, la Bucureşti, la Rectoratul Politehnicii (Splaiul Independenţei 313), şi în 20 şi 21 noiembrie la Piteşti, la sediul Centrului Universitar (str. Târgul din Vale nr. 1, Pitești). „Târgul oferă mii de oportunităţi de angajare, internship şi colaborare pentru cei aflaţi la început de carieră sau pentru cei care caută noi perspective profesionale”, informează organizatorii, potrivit Agerpres. (C.Z.)