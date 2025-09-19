Târguri de toamnă în țară

Data: 19 Septembrie 2025

În acest weekend, la Baia Mare, în zona centrală a oraşului, va avea loc primul târg de toamnă al fermierilor din zona Maramureș. În Odorheiu Secuiesc, cei care doresc să-şi pregătească cămara pentru iarnă sunt aşteptaţi la târgul ce se va desfăşura la Sala Sporturilor, potrivit CJ Harghita.

Sâmbătă şi duminică, la Oradea, în parcul Muzeului Ţării Crişurilor, producătorii locali se reunesc la evenimentul „Gusturi şi tradiţii DE BIHOR”, iar la Buzău, în Parcul Centrului Muzeal „I.C. Brătianu”, va avea loc prima ediţie a „Dea­lul Mare Wine & Food Festival”, care va aduce vinuri de la 12 crame. (C.Z.)