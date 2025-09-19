Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Târguri de toamnă în țară

Târguri de toamnă în țară

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Septembrie 2025

În acest weekend, la Baia Mare, în zona centrală a oraşului, va avea loc primul târg de toamnă al fermierilor din zona Maramureș. În Odorheiu Secuiesc, cei care doresc să-şi pregătească cămara pentru iarnă sunt aşteptaţi la târgul ce se va desfăşura la Sala Sporturilor, potrivit CJ Harghita.

Sâmbătă şi duminică, la Oradea, în parcul Muzeului Ţării Crişurilor, producătorii locali se reunesc la evenimentul „Gusturi şi tradiţii DE BIHOR”, iar la Buzău, în Parcul Centrului Muzeal „I.C. Brătianu”, va avea loc prima ediţie a „Dea­lul Mare Wine & Food Festival”, care va aduce vinuri de la 12 crame. (C.Z.)

