Lucrarea „Hristos pe cruce”, realizată în 1613 de celebrul pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care nu se mai știa nimic de foarte mult timp, a fost găsită la Paris, într-o reşedinţă particulară,
Târguri de toamnă în țară
În acest weekend, la Baia Mare, în zona centrală a oraşului, va avea loc primul târg de toamnă al fermierilor din zona Maramureș. În Odorheiu Secuiesc, cei care doresc să-şi pregătească cămara pentru iarnă sunt aşteptaţi la târgul ce se va desfăşura la Sala Sporturilor, potrivit CJ Harghita.
Sâmbătă şi duminică, la Oradea, în parcul Muzeului Ţării Crişurilor, producătorii locali se reunesc la evenimentul „Gusturi şi tradiţii DE BIHOR”, iar la Buzău, în Parcul Centrului Muzeal „I.C. Brătianu”, va avea loc prima ediţie a „Dealul Mare Wine & Food Festival”, care va aduce vinuri de la 12 crame. (C.Z.)