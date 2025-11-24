Taxe din 2026 la coletele cu valoare mică din China

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord, recent, să devanseze în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele extracomunitare cu valoare scăzută, a anunţat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE), decizie care va lovi platformele online chinezești Shein, Temu şi Alibaba, transmite Reuters. Planul iniţial al UE era să elimine din 2028 scutirile de care beneficiau coletele cu o valoare de sub 150 de euro, dar miliardele de colete ieftine venite în special din China i-au forțat pe poli­ticieni să acţioneze pentru a proteja retailerii europeni de concurenţa incorectă. Solicitarea ca taxa să fie implementată în primul trimestru din 2026 arată înăsprirea atitudinii CE faţă de China şi faţă de practicile comerciale incorecte ale Beijingului. Liderii UE vor trebui să ajungă la un acord privind noul calendar şi să negocieze taxa vamală fixă care va fi adoptată. Unele ţări, inclusiv România, au impus deja taxe naţionale de până la 5 euro, forţând Comisia să adopte rapid măsuri. Anul trecut, 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare ce nu depăşea 150 de euro au intrat pe piaţa UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Cifra este de două ori mai mare faţă de 2023 şi de trei ori mai mare comparativ cu 2022. În plus, multe dintre mărfuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislaţia europeană.

