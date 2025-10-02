Tehnologii asistive pentru copiii cu dizabilităţi

Data: 02 Octombrie 2025

Preînscrierile în proiectul „Tech-Assist” au început ieri, 1 octombrie, părinţii sau tutorii legali având posibilitatea să acceseze un e-voucher în valoare de 39.900 de lei (TVA inclus) pentru fiecare copil cu dizabilităţi. Se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.

Proiectul „Tech-Assist” este implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), iar beneficiari sunt copiii (minori) care au domiciliul sau reşedinţa în România, deţin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil, sunt reprezentaţi legal de părinţi/tutori şi nu au beneficiat în ultimul an de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi tip de tehnologie.

Voucherele vor putea fi folosite pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces care sprijină mobilitatea, comunicarea, autoîngrijirea și viața independentă, precum: scaune rulante, cadre de mers, orteze şi proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă şi alte dispozitive care cresc autonomia.

„Se pot achiziţiona până la trei produse şi trei accesorii compatibile, în funcţie de nevoile specifice ale copilului”, precizează instituţia.

În etapa de preînscrieri, care se desfăşoară până în 15 octombrie 2025, solicitantul completează câmpurile cu datele solicitate, pe site-ul ANPDPD - https://anpd.gov.ro/web/. Datele solicitate în câmpurile formularului includ numele și prenumele solicitantului; CNP-ul; datele de contact (telefon, e-mail, adresa conform cărții de identitate); tipul și gradul de handicap; data de emitere a certificatului de încadrare în grad de handicap, precum şi acordul de prelucrare a datelor.

După această etapă de pre- înscriere online, procesul de selecţie continuă cu alte trei etape: înscrierea în grupul țintă (un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor necesare), evaluarea nevoilor (se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/ de specialitate) şi validarea/ acordarea voucherului (după aprobarea dosarului, e-voucherul este emis și transmis electronic).

„Este o șansă reală pentru mii de copii să fie mai indepen­denți și pentru părinți să știe că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informați și să apli­cați, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie”, a transmis Petre-Florin Manole, ministrul muncii, familiei, tineretului și solida­rității sociale. (O.N.)