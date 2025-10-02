Vreme deosebit de rece în aproape toată ţara

Data: 02 Octombrie 2025

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis pentru intervalul 2-3 octombrie un Cod galben de ninsori viscolite şi depunere de strat de zăpadă (10-20 cm) valabil în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.500 de metri.

În același timp, un Cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă (30-40 cm) la altitudini de peste 1.600 de metri este valabil pentru zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu.

Salvamontiştii recomandă turiştilor care merg pe munte să se echipeze corespunzător, adaptat condiţiilor de iarnă timpurie. De asemenea, turiştii sunt sfătuiţi să nu plece pe trasee fără informare prealabilă şi fără o minimă pregătire.

De asemenea, ANM a dat publicităţii şi o informare de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ şi intensificări ale vântului valabilă până în data de 4 octombrie, ora 20:00.

„În intervalul menţionat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 şi 17 grade, respectiv minime între 0 şi 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. Din dimineaţa zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară, se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25-50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70-90 l/mp”, se precizează în comunicatul citat de Agerpres.

ANM a emis şi o prognoză specială pentru municipiul Bucureşti, care se va afla, în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 - 4 octombrie, ora 20:00, sub incidența unei informări meteorologice ce vizează vreme deosebit de rece, intensificări puternice ale vântului și ploi importante cantitativ. (O.N.)