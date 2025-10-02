Sprijin financiar pentru persoanele cu venituri mici

Data: 02 Octombrie 2025

Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 de lei vor primi în luna decembrie un sprijin financiar de 400 de lei, potrivit unui anunţ al ministrului muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale, Petre-Florin Manole. De acest ajutor vor beneficia 2.750.000 de pensionari şi reprezintă a doua tranşă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an. Totodată, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că au fost încărcate cardurile sociale cu câte 125 de lei, însemnând prima tranșă a ajutorului de 250 de lei anual de care beneficiază peste 1,1 milioane de persoane prin programul „Sprijin pentru România”. (O.N.)