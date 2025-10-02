Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Sprijin financiar pentru persoanele cu venituri mici

Sprijin financiar pentru persoanele cu venituri mici

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 02 Octombrie 2025

Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 de lei vor primi în luna decembrie un sprijin financiar de 400 de lei, potrivit unui anunţ al ministrului muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale, Petre-Florin Manole. De acest ajutor vor beneficia 2.750.000 de pensionari şi reprezintă a doua tranşă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an. Totodată, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că au fost încărcate cardurile sociale cu câte 125 de lei, însemnând prima tranșă a ajutorului de 250 de lei anual de care beneficiază peste 1,1 milioane de persoane prin programul „Sprijin pentru România”. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   sprijin social  -   Ministerul Muncii
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială