Tendință de creștere a numărului locuințelor asigurate PAD

Data: 21 Ianuarie 2025

Din cele peste 9,5 milioane de locuințe din România, 2,35 milioane (circa 24%) sunt protejate de polițe de asigurare obligatorie (PAD), conform legii. Pentru 2025, directorul organismului care gestionează polițele PAD estimează o creştere a numărului acestora cu 10%. În 2024, aproape 500 dintre casele afectate de inundaţiile din Galaţi şi Vaslui au fost reconstruite sau reparate cu bani care au venit din asigurarea obligatorie.

„Uitându-ne retrospectiv la anul 2024, pot spune că anul a fost unul de creştere. Portofoliul a crescut semnificativ, de la aproape 2 milioane de poliţe, cât era la sfârşitul anului 2023, am ajuns acum la 2.350.000 de poliţe, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 24%. (...) În 2025, nu suntem atât de optimişti, dar estimăm totuşi o creştere de 10%”, a declarat, pentru Agerpres, Nicoleta Radu, director general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), organismul care emite polițele PAD din 2010.

Polița obligatorie pentru locuințe (echivalentă cu polița RCA pentru autovehicule) acoperă cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii produse de fenomene meteo şi alunecări de teren. Polița PAD pentru o locuinţă de tip A (cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) costă 130 de lei pe an, suma maximă asigurată fiind de 100.000 de lei, iar cea pentru o locuinţă de tip B (cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic) costă 50 de lei pe an, suma asigurată fiind de 50.000 de lei. Pentru alte riscuri precum incendii, explozii, furtuni, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor etc. este necesară în plus o asigurare facultativă.

Nicoleta Radu a subliniat că PAID a avut în 2024 „un număr impresionant” de dosare de despăgubire, 500, ca urmare a inundaţiilor din Galaţi şi Vaslui. „A fost un an în care am avut parte şi de un eveniment natural destul de mare pentru România. Este vorba de inun­daţiile din Galaţi şi Vaslui, din septembrie. (...) Valoarea totală a despăgubirilor a fost de 20 de milioane de lei, din care 15,2 milioane pentru inundaţii, 3 milioane pentru cutremure şi 1,47 pentru alunecări de teren. În 2023 acestea s-au ridicat la aproape 23 milioane de lei, iar în 2022 la 3 milioane de lei”, a explicat oficialul. Referitor la prețul poliţelor, se va face efortul ca nivelul să rămână cel stabilit în noiembrie 2023.

Potrivit PAID, la sfârşitul lunii decembrie, 71,5% dintre poliţele active la nivel naţional erau în mediul urban şi 28,5% în rural, iar pe regiuni, cele mai multe au fost încheiate în Transilvania (20,8% din total), Muntenia (19,8%) şi Bucureşti (18,4%), iar cele mai puţine - în Maramureş (3,2% din total). (C. Z.)