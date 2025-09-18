Termen pentru tichetele la energie

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 18 Septembrie 2025

Termenul limită pentru depunerea cererilor, în aplicaţia EPIDS, în vederea obţinerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei este 27 septembrie, reamintește Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Cererile se pot depune online, în aplicaţie, sau la oficiile poştale şi la primării. „Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie - august 2025”, menționează agenția, potrivit Agerpres. (C.Z.)

 

