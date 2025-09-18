Termen pentru tichetele la energie

Data: 18 Septembrie 2025

Termenul limită pentru depunerea cererilor, în aplicaţia EPIDS, în vederea obţinerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei este 27 septembrie, reamintește Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Cererile se pot depune online, în aplicaţie, sau la oficiile poştale şi la primării. „Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie - august 2025”, menționează agenția, potrivit Agerpres. (C.Z.)