August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată în istorie la nivel mondial, cu o temperatură medie de 16,6 grade Celsius, cu 0,22 grade sub valorile record din lunile august din 2023 şi 2024, da
Termen pentru tichetele la energie
Termenul limită pentru depunerea cererilor, în aplicaţia EPIDS, în vederea obţinerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei este 27 septembrie, reamintește Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
Cererile se pot depune online, în aplicaţie, sau la oficiile poştale şi la primării. „Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie - august 2025”, menționează agenția, potrivit Agerpres. (C.Z.)