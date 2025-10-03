Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Toamnă Horticolă Bucureşteană

Data: 03 Octombrie 2025

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București organizează, în perioada 2-5 octombrie, în Campusul Agronomie-Herăstrău, evenimentul „Toamna Horticolă Bucu­reș­tea­nă”. Tema din acest an - Înapoi în viitor - „readuce în actualitate modelele inspirate din natură, rein­terpretate prin tehnici moderne și explorări științifice ale microcosmosului vegetal”.

Vizitatorii vor putea degusta soiuri și selecții noi de fructe, legume și struguri recoltate din câmpurile experimentale ale Facultății de Horticultură. În cadrul evenimentului se vor desfăşura mai mult de 30 de workshopuri. (O.N.)

