Toamnă Horticolă Bucureşteană

Data: 03 Octombrie 2025

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București organizează, în perioada 2-5 octombrie, în Campusul Agronomie-Herăstrău, evenimentul „Toamna Horticolă Bucu­reș­tea­nă”. Tema din acest an - Înapoi în viitor - „readuce în actualitate modelele inspirate din natură, rein­terpretate prin tehnici moderne și explorări științifice ale microcosmosului vegetal”.

Vizitatorii vor putea degusta soiuri și selecții noi de fructe, legume și struguri recoltate din câmpurile experimentale ale Facultății de Horticultură. În cadrul evenimentului se vor desfăşura mai mult de 30 de workshopuri. (O.N.)