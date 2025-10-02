Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Trei zile de sărbătoare la Oradea

Trei zile de sărbătoare la Oradea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 02 Octombrie 2025

Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi precum Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, au anunţat Visit Oradea şi Primăria oraşului. Pe lângă concertele aşteptate, festivalul va anima oraşul cu spectacole de stradă, de video mapping, show-uri de drone şi artificii, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Visit Oradea.

„«Festifall» devine, astfel, nu doar o sărbătoare a oraşului, ci şi o experienţă memorabilă pentru toţi cei care vor trăi alături de noi magia acestui festival. Dar aceasta este doar o parte din poveste. «Festifall 2025» pregăteşte momente surpriză pe care nu le vom dezvălui încă, promiţând participanţilor experienţe inedite şi emoţii de neuitat”, au mai informat organizatorii. La festival vor fi prezenți și producătorii de bucate tradiţionale şi din bucătăria internaţională. Programul complet al evenimentelor se găsește pe oradeafestifall.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   Oradea FestiFall
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială