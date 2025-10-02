Trei zile de sărbătoare la Oradea

Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi precum Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, au anunţat Visit Oradea şi Primăria oraşului. Pe lângă concertele aşteptate, festivalul va anima oraşul cu spectacole de stradă, de video mapping, show-uri de drone şi artificii, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Visit Oradea.

„«Festifall» devine, astfel, nu doar o sărbătoare a oraşului, ci şi o experienţă memorabilă pentru toţi cei care vor trăi alături de noi magia acestui festival. Dar aceasta este doar o parte din poveste. «Festifall 2025» pregăteşte momente surpriză pe care nu le vom dezvălui încă, promiţând participanţilor experienţe inedite şi emoţii de neuitat”, au mai informat organizatorii. La festival vor fi prezenți și producătorii de bucate tradiţionale şi din bucătăria internaţională. Programul complet al evenimentelor se găsește pe oradeafestifall.ro.