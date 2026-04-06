UE ar putea păsui statele cu deficit mare

UE ar putea păsui statele cu deficit mare

Data: 06 Aprilie 2026

Autorităţile UE ar putea îngheţa reglementările care forţează statele membre să-şi reducă deficitele sub 3% din PIB, dacă situația de criză din Orientul Mijlociu persistă, a sugerat ministrul italian al afacerilor europene, Tommaso Foti, transmite Reuters. În Italia, dar și în alte țări, datoria și deficitul ridicate frânează adoptarea unor măsuri costisitoare de sprijin în contextul scumpirii energiei. Zece state sunt în prezent sub o procedură de deficit excesiv: Austria, Belgia, Franţa, Italia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, România şi Finlanda. (C.Z.)

 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială