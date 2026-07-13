UE: Măsuri de restricţionare a copiilor în social media

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este aşteptată la Strasbourg, în 16 septembrie 2026, pentru discursul privind Starea Uniunii Europene, care ar cuprinde o serie de propuneri privind restricționarea accesului copiilor la rețele sociale, au declarat pentru Euractiv mai mulţi diplomaţi europeni. Acesta ar reprezenta cel mai clar angajament politic al Bruxelles-ului de a introduce restricţii de vârstă pe social media în întregul bloc comunitar, după luni întregi de presiuni făcute de ţări membre precum Franţa, Spania, Germania, Danemarca şi Grecia, pentru o mai bună protecţie online a copiilor.

Deocamdată nu este clar care va fi vârsta minimă propusă de Comisia Europeană pentru utilizarea social media sau cum vor fi aplicate restricţiile în practică. Un oficial familiar cu acest dosar a afirmat că o echipă de experţi ar urma să-şi prezinte recomandările în această privinţă, iar un raport va fi prezentat azi, 13 iulie.

Protecţia online a copiilor a devenit una dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al preşedintei Comisiei Europene. Irlanda, care deţine până la finalul acestui an preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE, a făcut din siguranţa online a copiilor una dintre priorităţile sale şi pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor.