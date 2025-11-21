Mediul online, inclusiv rețelele de socializare, sunt invadate de anunţuri cu privire la vânzarea porcilor vii crescuţi în gospodării sau de carcase de porc. Ofertele vin inclusiv din județe cu focare active de
UE: Relaxări privind defrișările
Ţările europene au convenit noi relaxări ale unei directive emblematice a UE împotriva defrişărilor, inclusiv o amânare până la sfârşitul lui 2026, au declarat pentru AFP mai mulţi oficiali europeni. Este vorba de directiva care cere companiilor care vând produse precum soia, carne de vită, cafea în UE să dovedească faptul că lanţurile lor de aprovizionare nu contribuie la distrugerea pădurilor. (C.Z.)