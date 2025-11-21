Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială UE: Relaxări privind defrișările

UE: Relaxări privind defrișările

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 21 Noiembrie 2025

Ţările europene au convenit noi relaxări ale unei directive emblematice a UE împotriva defrişărilor, inclusiv o amânare până la sfârşitul lui 2026, au declarat pentru AFP mai mulţi oficiali europeni. Este vorba de directiva care cere companiilor care vând produse precum soia, carne de vită, cafea în UE să dovedească faptul că lanţurile lor de aprovizionare nu contribuie la distrugerea pădurilor. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială