UE va relaxa normele privind ajutoarele de stat

Data: 27 Aprilie 2026

Războiul din Iran produce în țările europene al treilea şoc economic din ultimii şase ani, după pandemie şi criza energetică declanşată de invazia Rusiei în Ucraina. Deși slăbite din cauza acestor crize succesive, guvernele din UE sunt presate să-și protejeze consumatorii, în contextul în care anul următor va fi unul electoral în Franţa, Italia, Spania, Polonia, Finlanda, Grecia şi Slovacia. „După pandemie şi şocul gazelor ruseşti, populaţiile se aşteaptă acum ca guvernele să intervină ori de câte ori apare o criză”, a declarat pentru Reuters şeful departamentului european al Fondului Monetar Internaţional, Alfred Kammer.

Pentru a ajuta statele membre, UE va anunța în zilele următoare relaxarea regulilor privind ajutoarele de stat, care se așteaptă să crească vertiginos, din cauza măsurilor precum reducerea accizelor la combustibili şi plafonarea preţurilor, luate deja în multe state, combinate cu presiunea creată de ascensiunea partidelor populiste, au declarat mai mulţi analişti consultaţi de Reuters. Relaxarea privind ajutoarele de stat va intra retroactiv în vigoare, din martie, şi va fi valabilă până la sfârşitul anului 2026, permiţând guvernelor să subvenţioneze preţurile combustibililor şi îngrăşămintelor în sectoarele afectate, inclusiv agricultura şi transportul. Potrivit Centrului pentru Energie Jacques Delors, 22 din cele 27 de ţări UE au introdus deja măsuri de protecţie care costă peste 10 miliarde de euro.

Comisia se aşteaptă ca preţurile gazelor, care au crescut cu circa 30% de la debutul crizei din Iran, să rămână mari timp de doi ani, în timp ce petrolul să se menţină scump mai multe luni, chiar dacă se redeschide Strâmtoarea Ormuz. (C.Z.)