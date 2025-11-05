Un nou cod etic pentru medicii din România

Data: 05 Noiembrie 2025

Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România a adoptat marți un nou Cod de Deontologie Medicală, document care actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în acord cu realităţile actuale şi transformările majore din sănătate. Codul deontologic, publicat în Monitorul Oficial, se va aplica de la 1 ianuarie 2026, iar respectarea lui va fi obligatorie pentru medicii care profesează în România, membri sau nu ai Colegiului.

Codul a fost actualizat şi adaptat în concordanţă cu standardele europene, cu prevederile legislative actuale şi evoluţia medicinei, precum și pentru a răspunde noilor provocări generate de digitalizare, comunicarea şi publicitatea medicală, folosirea inteligenţei artificiale în actul medical etc., pentru a combate dezinformarea în medicină, pentru a întări respectul pentru pacienţi şi încrederea publică în profesia medicală.

„Prin noul Cod, se consolidează principiile fundamentale ale profesiei medicale: prio­ritatea interesului pacientului, respectul pentru demnitatea umană, nediscriminarea, independenţa profesională şi protejarea secretului medical în era digitalizării. (…) Totodată, medicul curant are datoria de a respecta dreptul pacientului la o a doua opinie medicală”, arată Colegiul Medicilor, potrivit Agerpres.

Documentul pune accent pe principiul medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice. Astfel, „medicii au obligaţia de a respecta principiul medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice, precum şi de a promova opinii şi mesaje medicale fundamentate pe dovezi ştiinţifice, pe adevăr ştiinţific verificabil, (…) în limitele spe­cialităţii şi competenţelor medicale deţinute”. Constituie fapte nedeontologice folosirea autorităţii profesionale pentru a acredita informaţii neverificate, pseudo­ştiinţifice ori contrare cunoştinţelor medicale actuale, nefundamentate pe știință.

În cazul pacienţilor la finalul vieţii, codul etic prevede că „medicul, în limitele compe­tenţelor sale, are datoria de a asigura îngrijiri terminale şi paliative fără discriminare pe criterii de vârstă, de diagnostic şi prognostic infaust (nefavorabil)”.

Este reglementată clar, în premieră, practica medicală la distanţă, prin telemedicină, fiind definit modul etic în care aceasta poate fi utilizată, cu respectarea confidenţialităţii şi a consimţământului informat. Codul mai stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale, care poate fi utilizată doar ca instrument auxiliar în actul medical, fără a înlocui raţionamentul clinic al medicului.

„Noul Cod de Deontologie Medicală este un cod al respectului - faţă de pacient, faţă de colegi şi faţă de profesia medicală. Este un instrument modern, adaptat medicinei de astăzi, care, în acelaşi timp, apără demnitatea medicului şi protejează pacientul”, a transmis Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor, potrivit Agerpres. (C.Z.)