Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Black Friday: Avertizări pentru cumpărătorii din online

Black Friday: Avertizări pentru cumpărătorii din online

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Noiembrie 2025

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii profită de frenezia cumpărăturilor şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă (care imită în detaliu paginile unor magazine), trimit mesaje şi e-mailuri false sau promovează anunțuri care promit reduceri spectaculoase, cu scopul de a induce în eroare consumatorii și a obține datele lor de card, avertizează într-un comunicat comun Asociaţia Română a Băncilor, Poliţia Română şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Pentru a nu cădea victime fraudelor online de Black Friday, experţii le recomandă cumpărătorilor: verificarea sursei mesajelor primite, evitarea deschiderii linkurilor suspecte sau a trimiterii de date confi­dențiale. Un alt sfat este ca să fie făcute cumpărături doar de pe platforme care au adresă web securizată (care începe cu https://), care afișează clar datele companiei şi informaţii complete despre livrare, retur şi contact. Utilizatorii să fie atenţi și la ofertele nerealist de avantajoase și să ocolească site-uri care folosesc adrese cu terminații neobişnuite (.shop, .store).

Totodată, oamenii sunt sfătuiți să apeleze la metode de plată sigure, prin canale securizate. „Salvează confirmările de plată, facturile, e-mailurile şi capturile de ecran - pot fi esenţiale în cazul unei reclamaţii. În situaţia identificării unei tranzacţii neautorizate, este necesară informarea imediată a instituţiei bancare, sesizarea Poliţiei, precum şi raportarea fraudei la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro”, mai transmit specialiştii, potrivit Agerpres. (C.Z.)
 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială