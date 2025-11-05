Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România a adoptat marți un nou Cod de Deontologie Medicală, document care actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în acord cu
Black Friday: Avertizări pentru cumpărătorii din online
Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii profită de frenezia cumpărăturilor şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă (care imită în detaliu paginile unor magazine), trimit mesaje şi e-mailuri false sau promovează anunțuri care promit reduceri spectaculoase, cu scopul de a induce în eroare consumatorii și a obține datele lor de card, avertizează într-un comunicat comun Asociaţia Română a Băncilor, Poliţia Română şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.
Pentru a nu cădea victime fraudelor online de Black Friday, experţii le recomandă cumpărătorilor: verificarea sursei mesajelor primite, evitarea deschiderii linkurilor suspecte sau a trimiterii de date confidențiale. Un alt sfat este ca să fie făcute cumpărături doar de pe platforme care au adresă web securizată (care începe cu https://), care afișează clar datele companiei şi informaţii complete despre livrare, retur şi contact. Utilizatorii să fie atenţi și la ofertele nerealist de avantajoase și să ocolească site-uri care folosesc adrese cu terminații neobişnuite (.shop, .store).
Totodată, oamenii sunt sfătuiți să apeleze la metode de plată sigure, prin canale securizate. „Salvează confirmările de plată, facturile, e-mailurile şi capturile de ecran - pot fi esenţiale în cazul unei reclamaţii. În situaţia identificării unei tranzacţii neautorizate, este necesară informarea imediată a instituţiei bancare, sesizarea Poliţiei, precum şi raportarea fraudei la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro”, mai transmit specialiştii, potrivit Agerpres. (C.Z.)