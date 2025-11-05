Black Friday: Avertizări pentru cumpărătorii din online

Data: 05 Noiembrie 2025

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii profită de frenezia cumpărăturilor şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă (care imită în detaliu paginile unor magazine), trimit mesaje şi e-mailuri false sau promovează anunțuri care promit reduceri spectaculoase, cu scopul de a induce în eroare consumatorii și a obține datele lor de card, avertizează într-un comunicat comun Asociaţia Română a Băncilor, Poliţia Română şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Pentru a nu cădea victime fraudelor online de Black Friday, experţii le recomandă cumpărătorilor: verificarea sursei mesajelor primite, evitarea deschiderii linkurilor suspecte sau a trimiterii de date confi­dențiale. Un alt sfat este ca să fie făcute cumpărături doar de pe platforme care au adresă web securizată (care începe cu https://), care afișează clar datele companiei şi informaţii complete despre livrare, retur şi contact. Utilizatorii să fie atenţi și la ofertele nerealist de avantajoase și să ocolească site-uri care folosesc adrese cu terminații neobişnuite (.shop, .store).

Totodată, oamenii sunt sfătuiți să apeleze la metode de plată sigure, prin canale securizate. „Salvează confirmările de plată, facturile, e-mailurile şi capturile de ecran - pot fi esenţiale în cazul unei reclamaţii. În situaţia identificării unei tranzacţii neautorizate, este necesară informarea imediată a instituţiei bancare, sesizarea Poliţiei, precum şi raportarea fraudei la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro”, mai transmit specialiştii, potrivit Agerpres. (C.Z.)

