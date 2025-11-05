Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mark Rutte la București

Actualitate socială
Data: 05 Noiembrie 2025

NATO-Industry Forum, eveniment care facilitează interacțiunea dintre NATO și industria de apărare, are loc la București astăzi și mâine, tema ediției fiind „Reînarmarea NATO - Inovare, Accelerare, Susținere”, informează alianța. La forum vor participa secretarul general NATO, Mark Rutte, directori din industrie, comandanți NATO de rang înalt, oficiali naționali. Evenimentul are loc la o zi după semnarea, la București, a contractului care parafează investiția de 500 de milioane de euro a producătorului german Rheinmetall AG, împreună cu statul român, într-o fabrică modernă de pulberi pentru muniţie în Victoria, judeţul Braşov. (C.Z.)

