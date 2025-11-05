Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România a adoptat marți un nou Cod de Deontologie Medicală, document care actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în acord cu
Mark Rutte la București
NATO-Industry Forum, eveniment care facilitează interacțiunea dintre NATO și industria de apărare, are loc la București astăzi și mâine, tema ediției fiind „Reînarmarea NATO - Inovare, Accelerare, Susținere”, informează alianța. La forum vor participa secretarul general NATO, Mark Rutte, directori din industrie, comandanți NATO de rang înalt, oficiali naționali. Evenimentul are loc la o zi după semnarea, la București, a contractului care parafează investiția de 500 de milioane de euro a producătorului german Rheinmetall AG, împreună cu statul român, într-o fabrică modernă de pulberi pentru muniţie în Victoria, judeţul Braşov. (C.Z.)